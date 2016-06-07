基金业者Henderson支持罢免海航集团在NH Hotel董事席位

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透伦敦6月6日 - Henderson Global Investors基金经理周一表示，在6月21日NH Hotel Group (NHH.MC)股东大会上，将会投票支持罢免中国海航集团在NH Hotel董事会的四名代表。
Henderson认为来自海航集团的四名董事应该退位，因存在公司治理及利益冲突等疑虑；海航集团为NH Hotel的最大股东。
Henderson称，“在海航集团同意收购Carlson Hotels，并取得Rezidor Hotel Group(REZT.ST)多数股权之后，Henderson认为包括担任海航集团顾问的联席董事长在内的董事应该退位。”
根据汤森路透EIKON数据，Henderson是NH Hotel的第四大股东，持有4.19%股权。
经营航空及海运事业的海航集团于4月同意收购旗下拥有Radisson连锁酒店的Carlson，并取得Rezidor Hotel Group的51.3%股权，该公司并未公布交易金额。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。