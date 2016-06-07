基金业者Henderson支持罢免海航集团在NH Hotel董事席位

路透伦敦6月6日 - Henderson Global Investors基金经理周一表示，在6月21日NH Hotel Group (NHH.MC)股东大会上，将会投票支持罢免中国海航集团在NH Hotel董事会的四名代表。

Henderson认为来自海航集团的四名董事应该退位，因存在公司治理及利益冲突等疑虑；海航集团为NH Hotel的最大股东。

Henderson称，“在海航集团同意收购Carlson Hotels，并取得Rezidor Hotel Group(REZT.ST)多数股权之后，Henderson认为包括担任海航集团顾问的联席董事长在内的董事应该退位。”

根据汤森路透EIKON数据，Henderson是NH Hotel的第四大股东，持有4.19%股权。

经营航空及海运事业的海航集团于4月同意收购旗下拥有Radisson连锁酒店的Carlson，并取得Rezidor Hotel Group的51.3%股权，该公司并未公布交易金额。(完)