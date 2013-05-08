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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 8日 星期三 14:58 BJT

西部半决赛灰熊99-93雷霆 追平大比分

周二NBA西部半决赛孟菲斯灰熊客场99-93胜俄克拉荷马雷霆，将总比分追平至1-1。麦克·康利26分10个篮板9次助攻，马克·加索尔24分，扎克·兰多夫15分8个篮板；雷霆雷阵中杜兰特准三双36分11个篮板9次助攻，德里克·费舍尔替补上场拿下19分。同日，纽约尼克斯主场105-79大胜印第安纳步行者，系列赛比分1-1平。路透
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