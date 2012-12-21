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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 21日 星期五 13:56 BJT

NHL接近取消整个赛季

美国国家冰球联盟(NHL)周四宣布取消1月14日之前的所有比赛，此举接近于取消2012/13整个赛季。NHL由于陷入与球员的劳资纠纷而接近停摆，双方目前并无明确的谈判时间表。国家冰球联盟此前曾因劳资纠纷而被迫取消整个2004/2005赛季。路透

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