美国NHTSA把高田安全气囊召回涉及的汽车增至780万辆

路透底特律10月22日 - 美国安全监管机构周三扩大了在美国可能召回的汽车数量，这些汽车的高田(7312.T)安全气囊存在隐患，可能向乘客喷出金属碎片。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)在一份声明中称，10家汽车厂今年及2013年召回汽车数量现达到780万辆，较周二公布的610万辆上升28%。NHTSA称，新数字修正了本周稍早公布的公报中的汽车名单，增加了一些汽车，同时排除了一部分。

NHTSA此前敦促丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)、马自达(7261.T)、宝马汽车(BMWG.DE)、日产汽车(7201.T)、三菱汽车(7211.T)、Subaru(9778.T)、克莱斯勒(FCHA.MI)、福特汽车(F.N)和通用汽车(GM.N)某些车型的车主，收到召回通知后立即更换高田生产的缺陷安全气囊。

新的公报中，包括近510万辆本田车，87.7万辆丰田车，接近69.5万辆日产车，近62.8万辆宝马以及逾37.1万辆克莱斯勒。

丰田汽车一名高管在周三表示，尽管高田陷入麻烦，但没有计划抛弃这家供应商。

“丰田不是那种只会甩掉供应商的公司，”丰田拉丁美洲业务主管暨前任北美品质长Steve St. Angelo对记者表示，“我们曾经舍弃供应商吗？是的，但那真的是非常困难的决定。我们首先会竭尽一切机会帮助供应商。”

NHTSA正在调查高田在2000-2007年生产的安全气囊气体发生器，是否密合不当。如果安全气囊充气力道过强，有可能将金属碎片喷向乘坐者。该问题与四个死亡案例有关，并导致数宗诉讼。

调查重点是从佛州这类炎热潮湿地区召修车辆上取得的气体发生器。高田与10家汽车业者目前正配合这项调查。

自2008年以来，全球因高田安全气囊问题已召回逾1,600万辆汽车。(完)

(编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 张涛)

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