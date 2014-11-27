美国NHTSA命令高田将驾驶座气囊召回范围扩大至全美

路透底特律11月26日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周三命令日本安全气囊生产商高田(7312.T)将驾驶座气囊召回范围扩大至全美。

NHTSA要求高田在下周二之前宣布，其安全气囊的气体发生器存在缺陷，并进行召回。若高田拒不从命，NHTSA可能开始对高田处以每辆汽车最多7,000美元的处罚，同时实施强制召回。

该监管机构对一家公司的罚款额不能超过3,500万美元。其所属的美国交通部已经要求国会将此上限提高至3亿美元。

高田股价在周四日本股市早盘一度大跌7.9%，最新下挫3.4%。

高田发言人称公司仍在评估NHTSA发出的信函，目前无法表态会采取什么行动。高田此前曾反对NHTSA促其将召回范围扩大至全美的要求。

有缺陷的高田气囊至少与五起死亡事故相关，都是发生在本田汽车(7267.T)上。

在全美进行召回将至少影响到五家车企生产的车辆：本田、福特(F.N)、菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)(FCAU.N)旗下的克莱斯勒集团、马自达(7261.T)和宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)。

NHTSA尚未对扩大召回后可能涉及的车辆数量进行估算。区域性召回已经涵盖约410万辆汽车。

NHTSA周三致高田高级副总裁Kazuo Higuchi的信函表示，高田此前召回局限于高湿地区，应该扩大，因为加州和北卡罗来纳州报告的事故都发生在非高湿地区。(完)

(编译 徐文焰/朱晓军；审校 白云)

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