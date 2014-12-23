中资企业承建的尼加拉瓜运河项目开工

路透马那瓜12月22日（记者 Gabriel Stargardter） - 尼加拉瓜周一宣布由中国企业承建的、总投资500亿美元的大运河项目正式动工。该运河将成为巴拿马运河的竞争对手，并将提振尼加拉瓜经济。

开工仪式基本上是象征性的，最先动工的是一条运输运河港口建设工程所需机械设备的一条道路。该运河港口位于尼加拉瓜的太平洋沿岸。

尼加拉瓜政府称，这条运河全长278公里，预计于2020年左右投入使用，将会使得该国年经济增长超过10%。

这条运河也将使中国在中美洲拥有一个立足点。自美国一个世纪前建成巴拿马运河，美国长期在中美洲占主导地位。

该运河将由香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司(HKND)承建，该公司董事长王靖亦是鲜为人知的中国通信大亨。

该工程在一年多前首次宣布以来，面临广泛的质疑，而资金来源、对尼加拉瓜湖的影响以及征土规模等问题都尚无定论。（完）

编译：高良萍 发稿：王凤昌

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