中资企业承建的尼加拉瓜运河项目开工

尼加拉瓜周一宣布由中国企业承建的、总投资500亿美元的大运河项目正式动工。尼加拉瓜政府称，这条运河全长278公里，预计于2020年左右投入使用，将会使得该国年经济增长超过10%。该运河将由香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司(HKND)承建，该公司董事长王靖是鲜为人知的中国富商。路透