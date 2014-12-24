承建尼加拉瓜运河的中国企业HKND计划IPO

路透马那瓜12月23日 - 香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司(HKND)周二称，该公司准备进行首次公开发行（IPO）。该公司负责承建尼加拉瓜运河，拥有100年独家规划、设计及运营并管理尼加拉瓜运河和其他潜在项目的权益。

HKND董事长暨首席执行官王靖在马那瓜告诉记者，他希望公司在提供最优条件的市场上市。

王靖未具体说明HKND计划筹资金额和IPO时间。他称，公司正准备招股说明书，其中将披露尼加拉瓜运河项目的投资方。该运河将成为巴拿马运河的竞争对手。

尼加拉瓜运河项目一年多以前首次宣布以来遭到广泛质疑，关于资金来源、对尼加拉瓜湖的影响以及征地规模等，都还不明朗。（完）

编译：高良萍 发稿：朱淑珍

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