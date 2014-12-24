承建尼加拉瓜运河的中国企业HKND计划IPO

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透马那瓜12月23日 - 香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司(HKND)周二称，该公司准备进行首次公开发行（IPO）。该公司负责承建尼加拉瓜运河，拥有100年独家规划、设计及运营并管理尼加拉瓜运河和其他潜在项目的权益。
HKND董事长暨首席执行官王靖在马那瓜告诉记者，他希望公司在提供最优条件的市场上市。
王靖未具体说明HKND计划筹资金额和IPO时间。他称，公司正准备招股说明书，其中将披露尼加拉瓜运河项目的投资方。该运河将成为巴拿马运河的竞争对手。
尼加拉瓜运河项目一年多以前首次宣布以来遭到广泛质疑，关于资金来源、对尼加拉瓜湖的影响以及征地规模等，都还不明朗。（完）
编译：高良萍 发稿：朱淑珍
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。