中资企业承建的尼加拉瓜运河项目引发抗议 警方称至少21人受伤

路透马那瓜12月24日 - 尼加拉瓜当局周三称，抗议尼加拉瓜运河项目的示威者与警察发生冲突，造成至少21人受伤。

尼加拉瓜警察局长Aminta Granera称，有15名警察和6名民众受伤。然而，示威组织者们称，至少有40名示威者受伤。

Granera称，在驱散这次示威人群后，示威者们使用枪支、大刀、石头和木棍攻击警察。组织者则称他们的示威是和平的。

Granera表示，这次冲突发生在距马那瓜260公里的El Tule附近的一条公路上。警察使用催泪瓦斯和橡皮子弹，驱散了300名示威的当地民众，并逮捕了33名抗议者。

Granera表示，在示威者威胁要点燃一辆运载1,000公升燃料的油罐车后，警察才开始对示威地点进行清场。

尼加拉瓜周一宣布由香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司(HKND)承建的、总投资500亿美元的大运河项目正式动工。

该运河将经过中美洲最大的尼加拉瓜湖，长度为巴拿马运河的三倍多。很多示威者担心大运河会威胁他们的家园。（完）

编译：高良萍 发稿：王凤昌

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