中资企业承建的尼加拉瓜运河项目引发抗议 警方称至少21人受伤

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透马那瓜12月24日 - 尼加拉瓜当局周三称，抗议尼加拉瓜运河项目的示威者与警察发生冲突，造成至少21人受伤。
尼加拉瓜警察局长Aminta Granera称，有15名警察和6名民众受伤。然而，示威组织者们称，至少有40名示威者受伤。
Granera称，在驱散这次示威人群后，示威者们使用枪支、大刀、石头和木棍攻击警察。组织者则称他们的示威是和平的。
Granera表示，这次冲突发生在距马那瓜260公里的El Tule附近的一条公路上。警察使用催泪瓦斯和橡皮子弹，驱散了300名示威的当地民众，并逮捕了33名抗议者。
Granera表示，在示威者威胁要点燃一辆运载1,000公升燃料的油罐车后，警察才开始对示威地点进行清场。
尼加拉瓜周一宣布由香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司(HKND)承建的、总投资500亿美元的大运河项目正式动工。
该运河将经过中美洲最大的尼加拉瓜湖，长度为巴拿马运河的三倍多。很多示威者担心大运河会威胁他们的家园。（完）
编译：高良萍 发稿：王凤昌
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
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