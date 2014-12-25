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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 25日 星期四 12:53 BJT

中资企业承建的尼加拉瓜运河项目引发抗议示威

尼加拉瓜当局周三称，抗议尼加拉瓜运河项目的示威者与警察发生冲突，造成至少21人受伤。警察使用催泪瓦斯和橡皮子弹，驱散了300名示威的当地民众，并逮捕了33名抗议者。路透
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