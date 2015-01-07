美驻尼加拉瓜使馆对尼加拉瓜运河项目信息不足表示关切

路透马那瓜1月6日 - 美国驻尼加拉瓜大使馆周二称，他们对中资企业牵头的尼加拉瓜运河项目相关信息不足表示关切。

尼加拉瓜运河项目长278公里，计划投资500亿美元，已于去年12月底动工开建。项目承建方香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司（HKND）称，尼加拉瓜运河将于2020年投入使用，但该项目迄今一直面临广泛质疑。

HKND的董事长是鲜为人知的中国大亨王靖。王靖曾表示，该项目没有中国政府的支持。但王靖不愿透露项目的资金来源，引发许多人揣测他有政府的支持。

美国驻尼加拉瓜大使馆拒绝对该项目在上月何时开建置评。

但该大使馆在周二发布的声明中称，应当公开与该项目相关的所有文件，同时还呼吁应当以和平方式倾听所有股东的声音。

“该项目的许多重要方面已经而且继续存在缺乏信息和透明度的问题，我大使馆对此表示担忧，”声明称。声明还敦促披露项目的环境研究报告、招标情况及其他详情。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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