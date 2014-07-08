中国富豪投资的尼加拉瓜运河路线规划获批

标题新闻：韩国标售20年期公债，平均得标收益率为2.340%--企划财政部
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透尼加拉瓜7月7日 - 尼加拉瓜一委员会周一批准尼加拉瓜运河项目的路线规划。该项目由中国企业家王靖投资。
该委员会由政府官员、商界人士和学术界人士组成。委员会批准运河西起该国西海岸的布里托（Brito）河口、东至加勒比沿岸的蓬塔戈尔达（Punto Gorda）河。运河路线全长278公里，是由香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司(HKND)提交的规划，王靖是该公司董事长。
HKND工程师称，这条运河将途经尼加拉瓜湖，宽度从230-520米不等，深度27.6米。
前述委员会成员Telemaco Talavera称，该路线规划仍需视环境和社会影响研究结果而定，可能需根据研究结果作出一些调整。他指出，研究结果应于今年晚些时候出炉，以便运河12月开工。
批评人士担心该运河对尼加拉瓜湖以及贫困社区的影响，尼加拉瓜湖是尼加拉瓜的重要淡水供应来源。
Talavera称，根据规划，运河将于2019年竣工，2020年投入使用。
该运河规划的长度将是巴拿马运河的三倍多。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月24日 - 日股日经指数周一升至近三周高位。法国中间派总统候选人马克龙赢得周末首轮选举，将在5月7日与极右翼勒庞展开对决，促使投资者冒险意愿整体改善。
路透香港4月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制的中国无线通讯网络方案供应商--酷派集团有限公司称，预计今年上半年经营亏损明显扩大，主要受累于营业收入下降。