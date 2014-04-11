尼加拉瓜首都马那瓜附近发生6.4级强震--USGS

一架飞机在葡萄牙里斯本一超市附近坠毁 机上四人丧生
路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透华盛顿4月10日 - 美国地质调查局(USGS)表示，尼加拉瓜首都马那瓜附近周四发生6.4级强震。
USGS称，地震发生在2327GMT，震源非常浅，仅有6.2英里(10公里)，因此破坏力更大。震中位于马那瓜以北，Nagarote镇东北14英里(22.5公里)处。
6.4级地震足以造成严重破坏。
此前初步报告的地震强度为6.2级。(完)
(编译 徐文焰；审校 许娜)
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路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。