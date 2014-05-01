《HOME专栏》镍期权市场火爆展现多头雄心壮志

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home 编译 张明钧/戴素萍/龚芳
路透伦敦4月30日 - 伦敦金属交易所(LME)的基本金属中，当下唯有镍是最热门的交易。
LME三个月期镍已从周一触及的15个月高点每吨18,715美元小幅回落，但今年至今仍上涨超过30%。LME金属中表现次佳者为锡，然而今年至今涨幅仅仅5%。
镍的基本面题材相当强劲，印尼禁止镍矿石出口，料将使得市场以两倍的速度从供给过剩转为供给短缺。
另外一个题材，则是随着乌克兰地缘政治紧张情势升高，俄罗斯产镍巨头Norilsk NickelGMKN.NN可能遭受制裁。
该公司去年镍产量为28.5万吨，目前还不是受制裁对象，不过最新制裁名单中该公司董事SergeiChemezov赫然在列，意味着制裁的网罗逐渐逼近。
投资资金大举涌入镍，以追捧这些多头题材，成交量及未平仓合约都创下纪录新高。
无疑地LME期镍市场已经过热。今年以来的上涨规模，就连最乐观的分析人士都看走了眼。
但在有如此强烈的作多题材下，价格若出现拉回，只会吸引更多买进跳上这列多头火车。
然而问题是镍价到底会涨到哪儿？每吨2万美元、3万美元、4万美元？
**期权市场多头气盛**
一些人显然如此认为，从镍期权的市况便可见一斑。
2014年6-12月的期权，执行价在2万美元的买权未平仓合约有6,902口(约为41,400吨)。
买权让买家有权在特定日期以特定价格买进金属。
12月买权执行价3万美元的未平仓合约就有200口，这是该月最为看多的情况。如果这似乎有点离谱的话，那么2015年12月执行价4万美元的卖权未平仓合约有200口，这又如何解释呢？
镍期权市场一片看多气氛。
期权数量暴增的情况与标的价格涨势一致。
今年第一季有近22.2万口镍期权在LME交易，已经超过2012年总量，并且迅速逼近去年全年的28.5万口。
单是3月交易的期权数量就有81,083口，为至少五年来最高月度成交量，且很有可能是历史高位。
对于那些以前常常难以撮合订单的交易员来说，LME镍期权市场几千口的换手量着实惊人。
光是这些就很能说明这波涨势的性质，镍正把主流投资者吸引到他们过去好几个月避而不碰的领域。
尤有甚者，法国巴黎银行等银行仍然推荐期权，是因应未来行情可能上扬最佳的布局工具。
譬如，法国巴黎银行分析师StephenBriggs就建议敲进价外买权。“我们特别推荐买进2014年第四季到期，行权价为每吨22,000美元的买权。而出脱行权价在29,000美元的买权，则可部份抵销其成本；我们认为，这样的价格水准在较长期内有可能达到，但未来六个月内则否。＂
**多头布局**
看来投资人也注意到这类的投资建议。
交易所未来八个月一直到12月的未平仓合约明显倾向买权(54,807口)，而非卖权(31,406口)。
今年市场未平仓合约多集中在12月。从当月未平仓合约的分布，即可一窥多仓的布局。
2014年12月期镍买权未平仓合约图表：link.reuters.com/qaw88v
行权价为20,000美元的买权最为突出，未平仓合约达4,525口；而未平仓合约也明显集中在行权价为21,000美元、23,000美元及24,000美元的买权。一路最看好行情的是行权价在30,000美元的买权，未平仓合约有200口。
此外，由LME可得知的状况，或许只是冰山的一角。
尽管近期力图提高流动性，然而在LME交易的镍期权市场仍然受到很大的限制，较大的市场作手很有可能已经透过店头(OTC)期权进入这块市场。
交易员大可在期权交易市场对冲OTC的曝险仓位，但即便如此，他们对冲的规模仍然可能远低于其基本持仓部位。
**波动加剧**
这一切都保证未来的波动将加剧。
卖出期权者必将在期货市场就其仓位进行对冲，而1.9万至2.4万美元间的未平仓合约迅速增加，意味着若价格的确来到这个区间，则这类“三角对冲”本身就会成为重大的价格动力来源。
须牢记的是，“三角对冲”是一把双刃剑。在价格上扬时，卖出期权者必须买进期货对冲，但若价格反转向下，则这些对冲仓位必须加以抛售。
现在，想像镍价在12月合约即将成为近月合约时在2万美元附近交投，迫使选择权市场调整仓位，以因应在该执行价的27,150吨未平仓合约。
然而在店头市场(OTC)上有另外一层看不见的未平仓合约，这只会让潜在风险升高。
镍价近来几乎可说是直线上升。目前各界预期会出现某种程度的修正。
但随着银行业者推动投资人在回档时利用买权进一步累积看多仓位，短期内这类仓位只会有增无减。
期权会扮演价格磁铁，在价格主升段时会扮演不断自我强化的多头动力，但同时也会使得短期波动恶化，特别是在未平仓合约集中的价位。
因此，若您打算加入这场镍价冲天涨势，可别忘了系好安全带。市况将朝急剧震荡发展。(完)
(译文审校 王冠中/郑茵/于春红)
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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