（更正）《RUSSELL专栏》镍价涨势背后的隐忧：印尼镍铁供应正替代菲律宾矿石

图为2011年资料图片，显示印尼一家镍铁熔炼厂的工作场景。 REUTERS/Yusuf Ahmad

（更正：因英文原文有误，更正小标下方6-8段中的转换比率，并顺应更正相关内容；本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿8月25日 - 镍价近期的涨势会持续下去吗？还是这波强劲走势只是因为市场参与者更关注菲律宾对当地矿商收紧环保纪律，而忽略了印尼镍铁出口的飙升？

毫无疑问，镍是今年大宗商品中表现最好的品种之一。截至周三收盘，指标伦敦期镍自去年末以来已累计上涨13.3%。

这波涨势中的大部分又是在过去三个月取得的，菲律宾总统杜特尔特和其执行强硬路线的环境部长Regina Lopez大力打击当地矿业的环境破坏行为。

至少有八座菲律宾镍矿今年被关闭，这减少了该国大约10%的产能。

菲律宾矿业协会称这些做法是“毁灭行动”，但Lopez似乎并没有退却，称如果对环境有不利影响，还将关闭更多的矿场。

当然，菲律宾镍矿出口减少似乎在中国进口数据上得到了反映。中国是世界最大的镍矿进口国。镍主要用于生产不锈钢和电子产品。

据海关数据，中国7月从菲律宾进口了316.3万吨镍矿砂及精矿，比上年同期减少35.9%。

今年1-7月的进口总计为1,384万吨，比上年同期下降27.3%。

这是很重大的变化，菲律宾是中国最大的镍矿供应国，1-7月几乎占到96%。

这意味着，如果来自菲律宾的供应持续下降，中国含镍生铁生产商将很难找到替代来源。

情况确实如此。印尼以前是中国最大的镍矿供应国。现在印尼船货仍然不可获得，部分因为该国禁止出口某些未经加工的矿物，比如镍和铝土矿。

**印尼调整镍出口政策**

印尼的镍矿石出口在2014年初戛然而止，此前该国颁布了矿石出口禁令，这是为确保对国内下游加工厂的投资而采取的部分举措。

或许是这一举措的影响开始在中国的进口数据中显现，镍铁的出口大幅跳增。

中国7月从印尼进口镍铁74,493吨，是上年同期的逾五倍。

年内至今从印尼进口的镍铁也激增逾四倍，达到390,706吨，在中国镍铁进口总量中印尼占到70%的比重。

镍铁进口激增具有重大意义，表明中国获得镍的方式正在改变。

印尼镍生产商PT Antam在其网站称，该公司从70至80吨镍矿石所含的镍铁中可提炼出大约1吨的镍。

Antam镍铁的含镍比例高于多数印尼产出，但假设印尼整体出口的镍铁含有12%的镍，这意味着今年前七个月镍铁出口的镍含量，相当于约400万吨的湿镍矿石。

这略低于今年前七个月菲律宾对中国出口镍矿石的降幅，这显示中国的镍进口量并未减少，而是改变进口型态，特别是把精炼镍进口增加71.2%也考虑进来的话。

印尼2014年初的矿石出口禁令，导致伦敦镍价从1月开始大涨，到当年的5月13日高点每吨21,625美元涨幅达50%。

但随着市场意识到其他地方的镍矿石供应足以填补印尼产出减少，镍价在今年2月12日跌至每吨7,550美元的低点。

虽然毫无疑问的是，当前菲律宾产出受扰导致镍矿石市场吃紧，但是印尼提高镍铁出口的程度可能超过满足整体镍市场所需。

对于中国镍生铁生产商而言，镍矿来源不畅铁定是个难题，但他们所面临的难题并不必然会转化为全球市场的镍短缺，特别是若印尼回归市场扮演镍铁供应国的角色。(完)