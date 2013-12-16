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中国财经 | 2013年 12月 16日 星期一 15:56 BJT

中国2014年非合金镍进口税率从零上调至1%--财政部

路透上海12月16日 - 中国财政部表示，2014年非合金镍进口的暂定税率为1%，从2013年的零上调。

财政部网站周一刊登的《2014年关税实施方案》显示，明年按重量计镍、钴总量在99.99％及以上的，但钴含量不超过0.005％的非合金镍和其他非合金镍的暂定税率均为1%，最惠国税率为3%。

镍主要用于不锈钢制造，中国是全球主要镍消费国及进口国。

财政部并将2014年铟的出口关税降至2%，2013年为5%。(完)

欲浏览2014年中国关税实施方案，请点选链接:

(here)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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