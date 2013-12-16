中国2014年非合金镍进口税率从零上调至1%--财政部

路透上海12月16日 - 中国财政部表示，2014年非合金镍进口的暂定税率为1%，从2013年的零上调。

财政部网站周一刊登的《2014年关税实施方案》显示，明年按重量计镍、钴总量在99.99％及以上的，但钴含量不超过0.005％的非合金镍和其他非合金镍的暂定税率均为1%，最惠国税率为3%。