中国2014年非合金镍进口税率从零上调至1%--财政部

西王集团称将为齐星注入流动性 尽快启动核心资产复产--报载
路透上海4月13日 - 中国齐星集团债务危机的爆发，引发对于山东邹平区域性金融风险的担忧，日前西王集团作为最大担保方正式托管齐星集团。西王集团董事长王勇称，西王集团资金充裕，为解决债务危机提前准备30亿元人民币，将按照托管协议为齐星集团注入流动性，尽快启动铝电等核心资产的复产工作，目前托管工作进展顺利。
路透上海12月16日 - 中国财政部表示，2014年非合金镍进口的暂定税率为1%，从2013年的零上调。
财政部网站周一刊登的《2014年关税实施方案》显示，明年按重量计镍、钴总量在99.99％及以上的，但钴含量不超过0.005％的非合金镍和其他非合金镍的暂定税率均为1%，最惠国税率为3%。
镍主要用于不锈钢制造，中国是全球主要镍消费国及进口国。
财政部并将2014年铟的出口关税降至2%，2013年为5%。(完)
欲浏览2014年中国关税实施方案，请点选链接:
(here)
(发稿 丁琦；审校 黄凯)
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路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透香港4月13日 - 中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。