全球金属：今年全球镍供应过剩数量料大幅缩减--INSG

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透伦敦4月22日 - 国际镍业研究组织(INSG)周三表示，今年全球镍供应过剩数量将缩减至约2万吨，因主要镍矿石生产国印尼实施出口禁令，这进一步限制中国镍产量。
去年镍供应过剩12万吨。
“2014年1月生效的印尼镍矿石出口禁令，料进一步降低中国含镍生铁(NPI)产量，尽管菲律宾镍矿石出口增加，”INSG表示。
含镍生铁的含镍量较低，是精炼镍的一种替代品，中国不锈钢生产商主要将其用作原料。
INSG称，2015年全球镍需求料从2014年的187万吨增至194万吨，而镍产量料从199万吨萎缩至196万吨。
“伴随着中国政府拟实现更加持续和环境友好经济增长的目标，中国国内生产总值(GDP)增幅料降低，这意味着镍消费量将继续增加，但增速低于最近几年，”INSG表示。
过去几年，全球镍供应达到过剩水平。伦敦金属交易所(LME)数据显示，目前注册仓库的镍库存超过434,000吨，接近纪录高位。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
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