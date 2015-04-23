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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 12:08 BJT

全球金属：今年全球镍供应过剩数量料大幅缩减--INSG

路透伦敦4月22日 - 国际镍业研究组织(INSG)周三表示，今年全球镍供应过剩数量将缩减至约2万吨，因主要镍矿石生产国印尼实施出口禁令，这进一步限制中国镍产量。

去年镍供应过剩12万吨。

“2014年1月生效的印尼镍矿石出口禁令，料进一步降低中国含镍生铁(NPI)产量，尽管菲律宾镍矿石出口增加，”INSG表示。

含镍生铁的含镍量较低，是精炼镍的一种替代品，中国不锈钢生产商主要将其用作原料。

INSG称，2015年全球镍需求料从2014年的187万吨增至194万吨，而镍产量料从199万吨萎缩至196万吨。

“伴随着中国政府拟实现更加持续和环境友好经济增长的目标，中国国内生产总值(GDP)增幅料降低，这意味着镍消费量将继续增加，但增速低于最近几年，”INSG表示。

过去几年，全球镍供应达到过剩水平。伦敦金属交易所(LME)数据显示，目前注册仓库的镍库存超过434,000吨，接近纪录高位。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)

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