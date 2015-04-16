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亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 01:11 BJT

标题新闻：全球镍市场2月供应过剩跳升至2013年12月来最高的2.03万吨，去年同期为6,400吨-INSG

INSG为国际镍业研究组织

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