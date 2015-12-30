诺里尔斯克镍业将旗下一矿业项目股权出售给中国投资者

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透莫斯科12月29日 - 全球最大的镍和钯矿商和出口商--俄罗斯诺里尔斯克镍业(Norilsk Nickel)周二表示，已同意以1亿美元将西伯利亚东部一个矿业项目13.3%的股权出售给中国投资者财团。
以Bystrinskoye金铜矿项目股权出售给Highland Fund财团的价格来看，对该项目的估值为6.5亿美元。
该项目将开发中俄边界附近俄罗斯Transbaikal地区铜、铁矿和黄金矿床。对诺里尔斯克镍业而言，这是一个新的地区。诺里尔斯克镍业的主要资产位于俄罗斯北部泰梅尔半岛(Taymyr)和科拉半岛(Kola)。
该公司计划2017年开始生产，到2020年产量达到1,000万吨。该公司希望吸引亚洲买家，尤其是邻国中国的买家。(完)
(编译 李爽 审校 张明钧)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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