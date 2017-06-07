焦点：镍矿商本就受困于低迷需求和高库存 如今又遭低价位补刀

2017年2月8日，菲律宾北部Sta Cruz Zambales，码头上的自卸卡车将含有镍矿石的土石装上驳船。 REUTERS/Erik De Castro

路透墨尔本/悉尼6月7日 - 全球镍矿商面临削减成本或是关闭产能的新压力，因大量廉价镍矿石涌入市场已将价格打压至一年低位，而分析师还看不到太大的复苏希望。

印尼今年稍早放松镍矿石出口禁令，而且菲律宾强硬环保派环境部长未获任命，之后印尼和菲律宾便加速出口镍矿石。

对中国众多钢铁厂来说，镍矿石作为精炼镍的廉价替代品颇受欢迎。他们利用镍提升不锈钢的性能。

市场原本就已因需求趋软和库存高企而陷入挣扎，导致很多银行下调价格预期，尽管镍价已经较2014年中期下跌60%，较2007年高位更是已下跌80%。

花旗近日告知客户，该行10年来首次认为，镍价无论短期还是中长期，反弹的机会都不大。

“矿商都在硬撑着，能坚持多久算多久。他们在削减成本方面几乎已经没有余地了，”悉尼咨询公司AME Group的Mark Pervan表示。

“我们需要合理削减精炼镍产能，才能恢复价格和市场信心。”

咨询公司Wood Mackenzie估算，全球镍产业一半以上的企业都在亏损经营。分析师称，成本较高的镍矿分布在多米尼加、希腊、古巴、西澳和新喀里多尼亚。

巴西的淡水河谷(VALE5.SA)已经表示，计划今年将两座时间较久、成本较高的加拿大镍矿停产。

“这个价格水平已经持续了一段时间，在此期间我们的重点是在全球削减成本和提升业绩，”淡水河谷发言人Cory McPhee表示。

新喀里多尼亚是成本最高的镍产地之一。全球最大的10个镍矿项目中，有三个在新喀里多尼亚。

法国Eramet (ERMT.PA)的执行长Christel Bories近来称，其Societe Le Nickel (SLN)业务的亏损是“难以持续的”，而淡水河谷的分支Vale NC则表示，其第一季生产成本为每吨11,232美元，远远高于每吨约8,890美元的伦敦金属交易所(LME)期镍价格。

但法国政府为了保护就业，已为这两个矿场提供了国家贷款作为支持。

一些矿场，比如多米尼加共和国的Falcondo镍铁矿在上次价格下跌时已退出市场。但该矿在易主后重返市场。

分析师称，在镍价处于高位时建设的矿场或将最先被关闭，一些矿场可能在预期关闭日期前就陆续被关闭。

不过，许多矿场是由多元化矿商经营，而这些矿商的多数营收来自其他矿种，因而成了阻碍矿场关闭的一项因素。

“在澳洲，我们预计Leinster及Long等镍矿场的矿山年限分别在2017年及2018年结束，所以像这类矿场的运作可能较早关闭，”Wood Mackenzie分析师Angela Durrant指出。

必和必拓(BHP.AX)镍矿业务Nickel West的Leinster矿场，以及Independence Group (IGO.AX)的Long矿场都位于西澳大利亚州。

Independence Group同时经营黄金及铜矿事业，公司先前曾表示，希望扩大Long矿场项目。

图表：镍矿供给上升料令镍价压力加剧 tmsnrt.rs/2s2StqH

(完)