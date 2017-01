焦点：菲律宾当局“威吓”不负责任矿商 全球镍市场陷入恐慌

路透马尼拉8月5日 - 随着菲律宾强硬派新总统加大对不负责任采矿行为的打击力度,该国四分之一的镍矿已经被关停,而且当局还会进一步行动,这使全球镍市场陷入恐慌。

菲律宾是中国最大的镍矿石供应国,而且其他替代供给很少,这次检查行动推动镍价上月上涨了13%。

菲律宾总统杜特尔特在6月30日的大选中高票当选,他誓言要打击犯罪,并把目标对准数以百计的贩毒嫌犯。本周他警告采矿业者,要么遵守更加严格的环保规定,要么停业,并称菲律宾没有采矿业也能活。

“不论合法与否,这会毁了国家,”杜特尔特在周四的一个论坛上表示。“是该调整国民财富分配的时候了。”

检查在7月8日开始,27家镍矿中有六家被暂时停业,相当于总产能的8%,周四宣布第七家矿山暂时停业。

采矿业在菲律宾有强大的反对者,包括有很大影响力的天主教会。以往的环境灾难以及采矿引发的拆迁都引发公众不满。

尽管菲律宾拥有大量未开发矿藏,曾在1970年代红火一时的采矿业现在由少数几家本土矿商掌控,其中多数是镍生产商,而外资矿商数量就更少,主要以澳洲矿商OceanaGold Corp (OGC.AX)为代表。去年采矿业对菲律宾GDP的贡献不到1%。

**露天矿“蠢透了”**

“我希望那些停摆的矿企休生养息。这是个社会公义问题,”由杜特尔特任命的菲律宾环境和自然资源部长Regina Lopez说道,他是坚定的环保主义者,认为露天采矿“蠢透了”。

菲律宾政府未说明全国40个矿企迄今有多少个进行检查,但监管这次检查的环境和自然资源部副部长Leo Jasareno称,预计检查将于本月完成。

“只要有法律依据,政府就有权取消采矿合同,”Jasareno对路透称。

本周早些时候Jasareno的矿产和地质局局长一职由Mario Luis Jacinto接任。Jacinto是一名地质学家,此前在达沃市(Davao City)任职,而杜特尔特曾任达沃市长长达22年。

菲律宾矿业协会(The Chamber of Mines of the Philippines)称,如果有更多矿场被关闭,一些矿企则考虑采取可能的法律手段。

但他们“宁愿菲国政府能重视该行业的实益,”矿业协会发言人Ronald Recidoro说道。

**镍市震撼**

据中国海关数据,2016年头六个月中国的镍矿进口中,菲律宾供应量占比95%之高,而且尽管全球库存较高,但如果菲律宾暂停或关闭更多镍矿,则将可能进一步推升精炼镍价格。

“如果菲律宾真的关闭其采矿业,那么库存高企的事实并不重要,市场只会火箭式上涨,”Wood Mackenzie分析师Andrew Mitchell称。

7月21日,镍价触及每吨10,900美元,创11个月高位,而且此后一直稳居10,000美元上方。

Jasareno表示,菲政府目前还在调查公众对一家当地铁矿石生产商及OceanaGold环境违法行为的投诉,投诉人不希望OceanaGold在其Didipio金矿附近的农业区域勘探。

OceanaGold拒绝就勘探事宜置评,但执行长Mick Wilkes称,公司支持杜特尔特关于负责任的采矿立场,并乐于与新任政府合作。

马尼拉商业顾问Peter Wallace称,杜特尔特似乎是在用他打击毒品范围的“威吓”战略来对付矿商。

“如果该战略能够威吓到不负责任的矿商,迫使他们关停或者让地方政府强怕他们关停,这是好事。但是如果吓跑了负责任的矿商,那就不好了,”他表示。

(完)