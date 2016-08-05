焦点：菲律宾当局“威吓”不负责任矿商 全球镍市场陷入恐慌

焦点：德意志交易所与伦敦交易所合并可促进市场健康--贝莱德
路透法兰克福1月16日 - 德意志交易所和伦敦证券交易所集团(LSE)的第二大股东贝莱德(Blackrock)公开支持两家交易所的280亿美元并购计划，监管机构即将对这桩交易作出关键性决定。
路透马尼拉8月5日 - 随着菲律宾强硬派新总统加大对不负责任采矿行为的打击力度，该国四分之一的镍矿已经被关停，而且当局还会进一步行动，这使全球镍市场陷入恐慌。
菲律宾是中国最大的镍矿石供应国，而且其他替代供给很少，这次检查行动推动镍价上月上涨了13%。
菲律宾总统杜特尔特在6月30日的大选中高票当选，他誓言要打击犯罪，并把目标对准数以百计的贩毒嫌犯。本周他警告采矿业者，要么遵守更加严格的环保规定，要么停业，并称菲律宾没有采矿业也能活。
“不论合法与否，这会毁了国家，”杜特尔特在周四的一个论坛上表示。“是该调整国民财富分配的时候了。”
检查在7月8日开始，27家镍矿中有六家被暂时停业，相当于总产能的8%，周四宣布第七家矿山暂时停业。
采矿业在菲律宾有强大的反对者，包括有很大影响力的天主教会。以往的环境灾难以及采矿引发的拆迁都引发公众不满。
尽管菲律宾拥有大量未开发矿藏，曾在1970年代红火一时的采矿业现在由少数几家本土矿商掌控，其中多数是镍生产商，而外资矿商数量就更少，主要以澳洲矿商OceanaGold Corp (OGC.AX)为代表。去年采矿业对菲律宾GDP的贡献不到1%。
**露天矿“蠢透了”**
“我希望那些停摆的矿企休生养息。这是个社会公义问题，”由杜特尔特任命的菲律宾环境和自然资源部长Regina Lopez说道，他是坚定的环保主义者，认为露天采矿“蠢透了”。
菲律宾政府未说明全国40个矿企迄今有多少个进行检查，但监管这次检查的环境和自然资源部副部长Leo Jasareno称，预计检查将于本月完成。
“只要有法律依据，政府就有权取消采矿合同，”Jasareno对路透称。
本周早些时候Jasareno的矿产和地质局局长一职由Mario Luis Jacinto接任。Jacinto是一名地质学家，此前在达沃市(Davao City)任职，而杜特尔特曾任达沃市长长达22年。
菲律宾矿业协会(The Chamber of Mines of the Philippines)称，如果有更多矿场被关闭，一些矿企则考虑采取可能的法律手段。
但他们“宁愿菲国政府能重视该行业的实益，”矿业协会发言人Ronald Recidoro说道。
**镍市震撼**
据中国海关数据，2016年头六个月中国的镍矿进口中，菲律宾供应量占比95%之高，而且尽管全球库存较高，但如果菲律宾暂停或关闭更多镍矿，则将可能进一步推升精炼镍价格。
“如果菲律宾真的关闭其采矿业，那么库存高企的事实并不重要，市场只会火箭式上涨，”Wood Mackenzie分析师Andrew Mitchell称。
7月21日，镍价触及每吨10,900美元，创11个月高位，而且此后一直稳居10,000美元上方。
Jasareno表示，菲政府目前还在调查公众对一家当地铁矿石生产商及OceanaGold环境违法行为的投诉，投诉人不希望OceanaGold在其Didipio金矿附近的农业区域勘探。
OceanaGold拒绝就勘探事宜置评，但执行长Mick Wilkes称，公司支持杜特尔特关于负责任的采矿立场，并乐于与新任政府合作。
马尼拉商业顾问Peter Wallace称，杜特尔特似乎是在用他打击毒品范围的“威吓”战略来对付矿商。
“如果该战略能够威吓到不负责任的矿商，迫使他们关停或者让地方政府强怕他们关停，这是好事。但是如果吓跑了负责任的矿商，那就不好了，”他表示。
图表：菲律宾矿业tmsnrt.rs/297lGaj
(完)
(编译 李春喜/王琛/刘秀红；审校 张明钧)
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