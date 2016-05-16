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国际财经 | 2016年 5月 16日 星期一 18:25 BJT

诺里尔斯克镍业预计镍价不会很快反弹 料全年维持疲弱

路透伦敦5月16日 - 俄罗斯诺里尔斯克镍业(GMKN.MM)称，镍市料整个2016年都维持疲弱，因为很多镍生产企业去年年底才开始亏损。

“决策方面存在惯性，我们预计(镍价)不会很快反弹。亏损可能会贯穿整个2016年，”诺里尔斯克镍业战略规划部主管Sergey Dubovitsky周一告诉路透。(完)

(编译 刘秀红；审校 张荻)

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