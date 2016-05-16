诺里尔斯克镍业预计镍价不会很快反弹 料全年维持疲弱

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透伦敦5月16日 - 俄罗斯诺里尔斯克镍业(GMKN.MM)称，镍市料整个2016年都维持疲弱，因为很多镍生产企业去年年底才开始亏损。
“决策方面存在惯性，我们预计(镍价)不会很快反弹。亏损可能会贯穿整个2016年，”诺里尔斯克镍业战略规划部主管Sergey Dubovitsky周一告诉路透。(完)
(编译 刘秀红；审校 张荻)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。