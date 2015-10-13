焦点：镍价强弹 因市场臆测嘉能可将削减镍产量

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透悉尼/墨尔本10月13日 - 镍价在上周跌至近七年低位后已反弹，因市场臆测负债沉重的矿企嘉能可(GLEN.L)在削减其铜和锌产量后，或将抑制镍的产出。
嘉能可是全球第五大镍生产商，该项业务遍及澳洲、加拿大、挪威、新喀里多尼亚和多米尼加，多数资产是其2013年收购斯特拉塔(Xstrata)后获得的。
嘉能可拒绝就这一臆测发表评论。该公司股价因市场担心其债务负担而遭打压。
Minelife商品分析师Gavin Wendt表示，“在镍市，和铜锌一样，嘉能可减产可能会产生巨大的影响。”
“不光是向嘉能可的投资者和银行人士传递出正确的信息，还为公司节省了资金，或许在减产过程中能够提振镍价。”
伦敦三个月期镍CMNI3周二报每吨10,460美元，较8月12日创出的2008年12月以来的低位9,100美元高出15%。
目前LME镍库存高达44万吨，市场每年的成交量才200万吨。
瑞银分析师Daniel Morgan预计，按接近今日的价格计算，全球50%的镍产出都处于亏损，这是矿产品中非常极端的现象。
“尽管如此，关闭的矿山寥寥无几，相比于其它大宗商品，这样反应是最糟糕的，”Morgan在一份报告中说，并称若生产商减少供应，对价格将会极具支撑作用。
迄今为止减产幅度最大的要算加拿大的Sherritt International(S.TO)。该公司7月将2015年镍产量目标从先前预估的8-8.6万吨削减至7.8-8.2万吨。
嘉能可的镍业务表现不佳，比铜和锌更差。
镍生产部门上半年营收下滑25%，同期铜和锌部门的营收分别下降12%和8%。
铜价在9月自六年低点反弹，之前嘉能可表示在刚果民主共和国和赞比亚的铜矿业务将暂停18个月，这样一来市场供应将减少40万吨。
上周五锌价CMZN3劲扬10%，创下至少10年来最大单日涨幅。此前嘉能可表示，将削减50万吨的锌产量，相当于全球供应量的4%。
“铜和锌价走势暗示，嘉能可或将以相同方式处理镍资产，”大宗商品分析师Daniel Hynes称。
嘉能可努力尝试将300亿美元债务削减三分之一，显示出将无情抛弃不再需要的镍资产的雄心。
该公司6月将Cosmos镍矿以2,450万澳元售出，这仅是斯特拉塔2008年以31亿澳元收购其当时东家Jubilee Mines的零头。(完)
(编译 于春红/张荻/郑茵; 审校 张明钧/高琦)
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