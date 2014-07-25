全球金属：俄罗斯将提前取消镍和铜的出口关税

路透莫斯科7月24日 - 俄罗斯政府称将提前取消镍和铜的出口关税，此举符合预期，将为全球最大的镍生产商--诺里尔斯克镍业 的一个项目提供支持。

在全球最大的镍出口国--印尼1月禁止未经加工的矿石出口后，镍价今年大涨了38%，因市场担心供应短缺。

俄罗斯周四决定将非合金镍和电解铜的出口关税分别从目前的3.75%和10%降至零。该决定料将在数日内正式公布，公布后30天生效。

原计划在2016年将出口关税降至零。

诺里尔斯克镍业5月就曾表示，预计关税将提前取消，这将为公司增加约110亿卢布(3.15亿美元)收入。

该公司将把这笔资金用于关闭在诺里尔斯克有72年历史的镍加工厂。关停并不会影响公司的生产计划。

Otkritie Capital的分析师表示，取消出口关税将使诺里尔斯克镍业2014年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)增加1.2-1.4亿美元，公司EBITDA目前预计为50亿美元。(完)