全球金属：俄罗斯将提前取消镍和铜的出口关税

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透莫斯科7月24日 - 俄罗斯政府称将提前取消镍和铜的出口关税，此举符合预期，将为全球最大的镍生产商--诺里尔斯克镍业 的一个项目提供支持。
在全球最大的镍出口国--印尼1月禁止未经加工的矿石出口后，镍价今年大涨了38%，因市场担心供应短缺。
俄罗斯周四决定将非合金镍和电解铜的出口关税分别从目前的3.75%和10%降至零。该决定料将在数日内正式公布，公布后30天生效。
原计划在2016年将出口关税降至零。
诺里尔斯克镍业5月就曾表示，预计关税将提前取消，这将为公司增加约110亿卢布(3.15亿美元)收入。
该公司将把这笔资金用于关闭在诺里尔斯克有72年历史的镍加工厂。关停并不会影响公司的生产计划。
Otkritie Capital的分析师表示，取消出口关税将使诺里尔斯克镍业2014年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)增加1.2-1.4亿美元，公司EBITDA目前预计为50亿美元。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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