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中国财经 | 2016年 8月 18日 星期四 14:07 BJT

金川集团董事长称镍市场供应将持续短缺 具有长期投资价值

路透上海8月18日 - 金川集团股份有限公司董事长杨志强表示，中国镍价涨势才刚开始，由于未来几年供应将持续短缺，且来自新领域的需求持续增加，镍具有长期投资价值。

“镍价仍处中长期低点，投资价值可期，”杨志强周三在公司网站发表署名文章称。

随着菲律宾加大镍矿环保整顿力度，该国的镍供应也将收紧。杨志强认为，新能源汽车暴发性增长对镍的需求将持续增加，推动镍价上涨。

伦敦金属交易所(LME)期镍自2月低点已经攀升约36%，突破每吨10,000美元。此前镍价持续长期下跌促使生产商减少生产。

2015年以来，全球约65%的镍生产商成本价高于10,000美元，多数企业亏损。受此影响，全球高成本矿山、冶炼厂产能陆续关闭。

杨志强预期，今年镍供应料短缺6.5万吨，一直到2020年市场都将维持短缺局面。

包括金川集团在内的中国大型镍生产企业在2016年一致同意削减至少20%的产量，杨志强预计中国今年的原生镍产量料降至55万吨左右。(完)

(编译 郑茵 审校 王洋)

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