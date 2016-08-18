金川集团董事长称镍市场供应将持续短缺 具有长期投资价值

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月18日 - 金川集团股份有限公司董事长杨志强表示，中国镍价涨势才刚开始，由于未来几年供应将持续短缺，且来自新领域的需求持续增加，镍具有长期投资价值。
“镍价仍处中长期低点，投资价值可期，”杨志强周三在公司网站发表署名文章称。
随着菲律宾加大镍矿环保整顿力度，该国的镍供应也将收紧。杨志强认为，新能源汽车暴发性增长对镍的需求将持续增加，推动镍价上涨。
伦敦金属交易所(LME)期镍自2月低点已经攀升约36%，突破每吨10,000美元。此前镍价持续长期下跌促使生产商减少生产。
2015年以来，全球约65%的镍生产商成本价高于10,000美元，多数企业亏损。受此影响，全球高成本矿山、冶炼厂产能陆续关闭。
杨志强预期，今年镍供应料短缺6.5万吨，一直到2020年市场都将维持短缺局面。
包括金川集团在内的中国大型镍生产企业在2016年一致同意削减至少20%的产量，杨志强预计中国今年的原生镍产量料降至55万吨左右。(完)
(编译 郑茵 审校 王洋)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。