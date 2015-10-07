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国际财经 | 2015年 10月 8日 星期四 07:31 BJT

全球2016年镍需求将增加 供给将减少--INSG

路透10月7日 - 国际镍业研究组织(INSG)周三表示，全球2016年镍需求预计增长到196.5万吨，2015年是190.5万吨。

INSG称，全球2016年镍产出预计降到194.2万吨，2015年是195.4万吨。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张荻)

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