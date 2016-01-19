2015年1-11月镍供应过剩量较上年同期减半--INSG

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透墨尔本1月19日 - 国际镍业研究组织(INSG)周二公布的数据显示，2015年1-11月全球镍市场供应过剩53,200吨，约为2014年同期过剩量的一半。
数据显示，2015年1-11月全球镍使用量较上年同期增长1.4%至1,738,500吨，而原镍产量下降1.6%至1,791,700吨。
11月当月市场变成供应短缺3,400吨，而10月份修正后为过剩5,300吨。11月原镍产量较10月份的165,100吨下降4.5%至157,600吨，使用量则增至161,000吨。
全球镍价下降已经促使矿业公司和金属公司大幅度减记营业资产。本周镍价下挫至2003年以来最低水平。(完)
(编译 孙国玉；审校 张涛)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。