2015年1-11月镍供应过剩量较上年同期减半--INSG

路透墨尔本1月19日 - 国际镍业研究组织(INSG)周二公布的数据显示，2015年1-11月全球镍市场供应过剩53,200吨，约为2014年同期过剩量的一半。

数据显示，2015年1-11月全球镍使用量较上年同期增长1.4%至1,738,500吨，而原镍产量下降1.6%至1,791,700吨。

11月当月市场变成供应短缺3,400吨，而10月份修正后为过剩5,300吨。11月原镍产量较10月份的165,100吨下降4.5%至157,600吨，使用量则增至161,000吨。

全球镍价下降已经促使矿业公司和金属公司大幅度减记营业资产。本周镍价下挫至2003年以来最低水平。(完)