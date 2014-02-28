中粮收购贸易商Nidera 51%股权 全球布局迈出重要一步

路透北京2月28日 -中国粮食贸易巨头--中粮集团CNCOF.UL在全球战略布局中迈出重要一步。该公司周五宣布，与总部位于荷兰的全球农产品及大宗商品贸易集团Nidera签署协议，收购后者51%股权，并与这家年销售额超过170亿美元的贸易商建立战略合作关系。

该消息证实了路透稍早的报道。尽管中粮未透露这笔交易的价值，但熟悉情况的消息人士告诉路透，该交易对Nidera的估值为，包括债务在内约为40亿美元。

中粮集团网站刊登的新闻稿称，此次交易合作，将为Nidera在中国市场发展带来巨大的增长机会，中粮也将利用Nidera全球的粮食采购和贸易网络及快速增长的种子业务，增强自身在国际粮食市场的影响。

“中粮入股Nidera是与中粮‘打造具有国际水准的全产业链粮油食品企业’战略目标一致的，是中粮向全球布局迈出的重要一步。”新闻稿援引中粮集团董事长宁高宁的话称。

成立于1920年的Nidera是全球主要农产品及贸易企业之一，年销售额超过170亿美元，早期专注在荷兰、东印度群岛、德国、英国、俄罗斯和阿根廷地区从事粮油食品贸易，公司也因此而得名。目前Nidera在18个主要进出口国家从事当地分销和国际贸易业务，产品售往全球超过60个国家。

Nidera首席执行官Ton van derLaan称，“Nidera非常看重中国乃至亚洲市场，一直在寻求强有力的合作伙伴，与中粮的合作是Nidera理想的选择，是符合双方利益的战略合作。”

中粮集团表示，未来几个月中粮和Nidera将紧密合作，取得相关监管部门的批准完成交易，并共同商讨交易完成后的整合计划。按照协议，Nidera现有股东将继续留在公司，管理层和管理方式不发生变化。

作为投资控股型企业，目前中粮集团旗下拥有中国食品(0506.HK)、中粮控股(0606.HK)、蒙牛乳业(2319.HK)、中粮包装(0906.HK)四家香港上市公司，以及中粮屯河(600737.SS)、中粮地产(000031.SZ)和中粮生化(000930.SZ)三家内地上市公司。(完)

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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