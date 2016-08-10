英国经济料在退欧公投后的7月开始萎缩--NIESR

达沃斯论坛：全球CEO对短期前景信心改善 但较长期前景笼罩政治阴云
路透达沃斯1月16日 - 全球企业执行长对经济及公司短期前景，比一年前更有信心，不过近期政治动荡的影响已成为他们心头最大的较长期隐忧。
路透伦敦8月9日 - 根据英国国家经济社会研究院(NIESR)周二的预估显示，在英国公投决定退出欧盟后的7月，英国经济开始萎缩。
NIESR预计，7月英国经济萎缩约0.2%，令截至7月的三个月增速放慢至0.3%，低于截至6月的三个月增速的0.6%。
“按月的经济数据显示第三季经济开局疲弱，7月产出下降，”NIESR研究人员James Warren称。
“我们的预估显示，英国经济在2017年底前出现技术性衰退的机率为大约50%，”Warren说，他重申上周NIESR对英国经济前景的预期，当时NIESR下调今明两年英国经济预估。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。