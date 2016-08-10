英国经济料在退欧公投后的7月开始萎缩--NIESR

路透伦敦8月9日 - 根据英国国家经济社会研究院(NIESR)周二的预估显示，在英国公投决定退出欧盟后的7月，英国经济开始萎缩。

NIESR预计，7月英国经济萎缩约0.2%，令截至7月的三个月增速放慢至0.3%，低于截至6月的三个月增速的0.6%。

“按月的经济数据显示第三季经济开局疲弱，7月产出下降，”NIESR研究人员James Warren称。

“我们的预估显示，英国经济在2017年底前出现技术性衰退的机率为大约50%，”Warren说，他重申上周NIESR对英国经济前景的预期，当时NIESR下调今明两年英国经济预估。(完)