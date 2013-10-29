尼日尔从中国进出口银行获得10亿美元贷款

路透尼亚美10月28日 - 尼日尔计划部长西塞（Amadou BoubacarCisse）周一称，该国从中国进出口银行获得10亿美元贷款。

西塞称，这笔贷款是按照尼日尔与国际货币基金组织（IMF）的项目进行谈判的。

“我们通过谈判，从中国进出口银行获得了一笔10亿美元，或约5,000亿非洲法郎的贷款，”他在声明中称。

西塞表示，这是针对尼日尔的优惠贷款，期限25年，可延期八年。他没有透露贷款利率。

他还称，还贷资金将来自尼日尔与中国石油天然气集团公司（CNPC）在Agadem油田合资石油业务中本国占股的收益资金。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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