尼日尔发生坠机 四名中国人遇难

勒庞拒绝警方传唤 不就相关指控接受讯问--勒庞律师
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透尼亚美4月9日电---两名尼日尔安全消息人士周一透露，一架直升机在尼日尔Tenere沙漠坠毁，中国石油天然气集团公司(CNPC)四名中国雇员和两名法国机组人员遇难。
一名军方官员称：“我们发现了这架私人直升机的残骸。这架直升机在飞越Tenere沙漠时失踪，机上所有人员，包括四名中国人和两名法国机组人员全部遇难。”
另一名官员表示，这架直升机周五从中石油在当地的项目Agadem油田起飞，准备飞往Fachi镇，但没有抵达目的地。
中石油在Fachi拥有勘探许可，但该公司未立即作出置评。
第二名士兵对路透表示：“一接到直升机失踪报告，军方就展开了空中和地面营救任务……我们不知道坠毁的原因。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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