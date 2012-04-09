尼日尔发生坠机 四名中国人遇难

路透尼亚美4月9日电---两名尼日尔安全消息人士周一透露，一架直升机在尼日尔Tenere沙漠坠毁，中国石油天然气集团公司(CNPC)四名中国雇员和两名法国机组人员遇难。

一名军方官员称：“我们发现了这架私人直升机的残骸。这架直升机在飞越Tenere沙漠时失踪，机上所有人员，包括四名中国人和两名法国机组人员全部遇难。”

另一名官员表示，这架直升机周五从中石油在当地的项目Agadem油田起飞，准备飞往Fachi镇，但没有抵达目的地。

中石油在Fachi拥有勘探许可，但该公司未立即作出置评。

第二名士兵对路透表示：“一接到直升机失踪报告，军方就展开了空中和地面营救任务……我们不知道坠毁的原因。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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