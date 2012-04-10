尼日尔发生坠机 四名中国人遇难

两名尼日尔安全消息人士周一透露，一架直升机在尼日尔Tenere沙漠坠毁，中石油四名中国雇员和两名法国机组人员遇难。其中一官员表示这架飞机周五从中石油在当地项目Agadem油田起飞，拟飞往Fachi镇，但未抵达目的地。中石油在Fachi拥有勘探许可，但该公司未立即置评。路透