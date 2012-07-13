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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 13日 星期五 09:59 BJT

尼日利亚油罐车起火 至少95人死亡

尼日利亚官员称，该国一辆油罐车周四发生交通事故并起火，造成至少95名现场哄抢汽油者死亡。尼日利亚道路养护不善，油罐车交通事故时有发生，加上当地许多人生活贫困，导致他们经常冒险去收集溢油。

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