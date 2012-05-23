尼日利亚逮捕45名中国纺织贸易商人

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透阿布贾5月23日电---尼日利亚北部主要城市卡诺（Kano）移民局负责人周三称，45名中国人因在尼非法从事纺织品贸易被捕，尼日利亚计划将他们驱逐出境。
根据尼日利亚法律，外国人不得在尼从事服装销售等贸易活动，这些领域仅对当地人开放。
卡诺移民局负责人Emmanuel Ifeadi告诉路透：“我方逮捕了45名中国人，其中包括11名女性。我们这样做是为拯救本国经济。”
“我们将他们清出市场，并将持续开展这一行动……这批被捕的人很快将被驱逐出境。”
记者暂未联系到中方使馆官员对此发表评论。
在尼日利亚，中非纺织品贸易是个敏感话题。许多尼日利亚人抱怨称，过去几十年，该国从中国进口廉价纺织品，造成当地纺织厂衰落，但实际情况是，当地长期电力短缺也是一大原因。
根据尼日利亚官方数据，中国是尼日利亚主要投资国，约占尼日利亚外商直接投资的25%。中国进口的尼日利亚高质原油也不断增长。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。