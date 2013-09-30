尼日利亚与中国国企签署13亿美元水电站建设项目

路透阿布贾9月29日 - 尼日利亚财政部周日称，该国与中国国企签署了耗资13亿美元的Zungeru水电站合同，以寻求结束制约经济增长的电力供应匮乏问题。

尼日利亚的日发电量很低，有经济能力的用户迫于无奈只能依赖成本昂贵的柴油发电机，这对经济造成高达数十亿美元的损失，也令外国投资望而却步。

该国总统乔纳森正在致力于推动电力行业投资增长，效率低下的国有电企私有化也接近完成。

Zungeru水电站装机容量为700兆瓦(MW)，投资规模为13亿美元，其中75%的资金来自中国进出口银行的贷款，剩余由尼日利亚政府出资。

该水电站项目将提高尼日利亚的发电量，计划在四年内完工。不过，尼日利亚的项目通常会延期或超出预算，很多成烂尾工程。

“该项目在建设阶段，将会创造数千个针对尼日利亚工程师、技师、工匠的就业岗位……也会提振经济，”尼日利亚财长Ngozi Okonjo-Iweala在声明中称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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