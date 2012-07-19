尼日利亚与中国签署14.9亿美元铁路合同

美股道指微幅收高 连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透阿布贾7月18日电---尼日利亚政府周三称，已经与中国土木工程集团有限公司（CCECC）签署14.9亿美元的合同，由後者承建拉各斯和伊巴丹之间的铁路。
拉各斯是尼日利亚的经济首都；伊巴丹是尼日利亚第三大城市，处於沿海港口和北部地区之间。两座城市距离约130公里。
“（内阁）今日批准将价值14.87亿美元的标准轨复线铁路建设合同授予中国土木工程集团有限公司......施工期为36个月。”尼日利亚运输部长Idris Umar对记者称。
Umar并未透露项目资金来源。今年早些时候，中国土木工程集团有限公司还获得了尼日利亚奥贡州公路合同，价值840万美元。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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