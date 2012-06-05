尼日利亚哀悼周日坠机遇难者

勒庞拒绝警方传唤 不就相关指控接受讯问--勒庞律师
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透拉各斯6月4日电（记者 Hannington Osodo/Oludare Mayowa）---尼日利亚找到周日失事客机遇难者遗体，并在搜寻引发事故的线索。飞机坠落在拉各斯一处居民区，机上153人全部遇难。
尼日利亚总统乔纳森(Goodluck Jonathan)宣布举国哀悼三天，他亲赴坠机现场视察救援情况并下令调查事故原因。失事的麦道MD-83客机由尼日利亚国内私有的德纳航空公司(Dana Air)运营。
尼日利亚国家紧急事务负责人Yushua Shuaibu告诉路透，搜救人员据信已经找到了失事飞机的飞行数据记录仪。
乔纳森在拉各斯州州长Babatunde Fashola陪同下近距离视察了坠机现场。
“这起事故对我们是个重大打击......必须进行彻底调查，确定坠机原因，”他向记者表示。
德纳航空周日表示147人丧生，但是在随後公布的机上人员名单显示还有六名机组人员，全部遇难人员由此增加到153人。坠机导致的地面人员伤亡数字还不得而知。
拉各斯州紧急事务管理机构负责人Oke Osanyintolu在现场告诉路透，截止到中午12时30分（1130 GMT），已经找到80具遗体。
“对我们在场的人来说，这确实是令人感到恐怖的一刻，我们向所有遇难者及其家人表示同情和哀悼，”拉各斯州州长Fashola说道。
德纳航空一位要求不具名的消息人士称，出事飞机制造於1983年。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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