专访：尼日利亚可能发售“熊猫债” 以弥补2016年预算缺口--财长

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透拉各斯4月9日 - 非洲最大石油出产国--尼日利亚的财长Kemi Adeosun周六表示，该国考虑发售“熊猫债”(人民币计价债券)，以帮助弥补创纪录高位的预算支出。由于国际油价大跌，使尼日利亚经济受到影响，政府希望通过扩大支出来使经济复苏。
“起初我们只考虑欧洲债券市场，不过随后我们开始探索人民币市场的机遇，因此有发行熊猫债的可能性，”Adeosun说。
Adeosun拒绝估计发行的规模，只说“最初我们考虑发行大约10亿美元的欧洲债券，因此这可能是人民币和欧洲债券的总额。”
“我们还要考虑价格因素。目前价格看起来较为低廉，比欧洲债券低大约1.5，”她说。
当问及发行时间时，Adeosun说“我们的目标一直是第三季初。”随后她在记者会上表示，尼日利亚还可能发售日本武士债券。(完)
(编译 李春喜 审校 杜明霞)
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路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。