专访：尼日利亚可能发售“熊猫债” 以弥补2016年预算缺口--财长

路透拉各斯4月9日 - 非洲最大石油出产国--尼日利亚的财长Kemi Adeosun周六表示，该国考虑发售“熊猫债”(人民币计价债券)，以帮助弥补创纪录高位的预算支出。由于国际油价大跌，使尼日利亚经济受到影响，政府希望通过扩大支出来使经济复苏。

“起初我们只考虑欧洲债券市场，不过随后我们开始探索人民币市场的机遇，因此有发行熊猫债的可能性，”Adeosun说。

Adeosun拒绝估计发行的规模，只说“最初我们考虑发行大约10亿美元的欧洲债券，因此这可能是人民币和欧洲债券的总额。”

“我们还要考虑价格因素。目前价格看起来较为低廉，比欧洲债券低大约1.5，”她说。

当问及发行时间时，Adeosun说“我们的目标一直是第三季初。”随后她在记者会上表示，尼日利亚还可能发售日本武士债券。(完)