尼日利亚激进组织欲以被绑女生换囚

路透尼日利亚迈杜古里5月12日 - YouTube上发布的视频显示，尼日利亚伊斯兰激进组织博科圣地（BokoHaram）提出愿释放上月该组织劫持的逾200名女学生，交换被政府关押的该组织成员。

被劫持女孩的搜寻力度加大，一名美国高官称，美国已在尼日利亚上空部署了有人驾驶的侦察机，并与尼日利亚政府分享卫星图像。

在长达17分钟的视频中，有约100名女孩身穿长袍戴着头巾在祈祷的画面。博科圣地头目谢考（AbubakarShekau）穿着军装，手持AK-47，对着镜头说话，他看起来踌躇满志，甚至曾大笑。

谢考说：“只要你们还关押着我们的兄弟，我们就不会释放她们。”

该组织成员4月14日袭击Chibok一所中学，掳走276名正在考试的女生，有些女生设法逃脱，但仍有约200人下落不明。

尼日利亚信息部官员Mike Omeri在新闻发布会上称，政府已看过视频。

他说：“尼日利亚政府正考虑一切选项，争取这些女孩获释并与父母团圆。”

尼日利亚政府对女孩被劫持事件的处理方式遭到诟病，但该国总统乔纳森（GoodluckJonathan）周日表示，有了国际社会的军事和情报援助，他对找到被劫女孩持乐观态度。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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