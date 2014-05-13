尼日利亚激进组织欲以被绑女学生换囚

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透尼日利亚迈杜古里5月12日 - YouTube上发布的视频显示，尼日利亚伊斯兰激进组织博科圣地（Boko Haram）提出愿释放上月该组织劫持的逾200名女学生，交换被政府关押的该组织成员。
被劫持女孩的搜寻力度加大，一名美国高官称，美国已在尼日利亚上空部署了有人驾驶的侦察机，并与尼日利亚政府分享卫星图像。
在长达17分钟的视频中，有约100名女孩身穿长袍戴着头巾在祈祷的画面。博科圣地头目谢考（Abubakar Shekau）穿着军装，手持AK-47，对着镜头说话，他看起来踌躇满志，甚至曾大笑。
谢考说：“只要你们还关押着我们的兄弟，我们就不会释放她们。”
该组织成员4月14日袭击Chibok一所中学，掳走276名正在考试的女生，有些女生设法逃脱，但仍有约200人下落不明。
尼日利亚信息部官员Mike Omeri在新闻发布会上称，政府已看过视频。
他说：“尼日利亚政府正考虑一切选项，争取这些女孩获释并与父母团圆。”
尼日利亚政府对女孩被劫持事件的处理方式遭到诟病，但该国总统乔纳森（Goodluck Jonathan）周日表示，有了国际社会的军事和情报援助，他对找到被劫女孩持乐观态度。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。