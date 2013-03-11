意大利和希腊确认人质在尼日利亚遇害

路透罗马/雅典3月10日（记者 Gavin Jones/Renee Maltezou） - 意大利和希腊两国外交部周日称，上月遭到尼日利亚伊斯兰组织安萨鲁（Ansaru）绑架的七名外国人已经遇害。

隶属于基地组织的安萨鲁周六称，已将2月7日在Bauchi省绑架的人质处决，因尼日利亚和英国军队试图解救人质。

该组织公布了一些模糊不清的照片，显示被劫持的一名英国人、一名意大利人、一名希腊人和四名黎巴嫩工人的尸体。

外国政府直到周日才确认人质遇害。意大利和希腊否认任何相关政府采取了营救行动。尼日利亚没有确认人质遇害。

“我们在其它相关国家的配合下进行的核查使我们相信人质被害消息属实。”意大利外交部的声明称。

“任何相关国家均未采取任何军事行动解救人质。”声明说道，并称总统已向遇害者家属表达了哀悼。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。