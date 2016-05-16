标题新闻：尼日利亚油长称该国原油日产量减少80万桶至140万桶，因输油管等设施遭武装袭击

香港个股：渣打委任禤惠仪出任香港区行政总裁，3月1日起生效
路透香港1月18日 - 渣打集团 旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
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路透香港1月18日 - 渣打集团 旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓较上周五持平 ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,976,712.5 1月17日 25,976,712.5 1月13日 0.0 0.00% iShares 338,356,236.2 1月17日 338,356,236.2 1月13日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银
中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。