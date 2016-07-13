国际油市：尼日利亚石油工会同意暂停罢工--政府消息人士

路透阿布贾7月13日 - 一位石油部官员和一位尼日利亚国家石油公司(NNPC)高层周三称，一个石油工会已同意暂停罢工。一些人担心，这次罢工将导致燃料短缺并影响原油生产。

尼日利亚石油天然气高级雇员联合会(Pengassan)的约10,000名成员参与了此次罢工，包括炼油厂工人和办公室人员。罢工从周四开始，罢工原因包括石油部门的改革和薪酬等问题。