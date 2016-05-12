由于油管关闭 尼日利亚石油产量料将降至22年以来最低

韩国希望延长中韩货币互换协议--企划财政部次官
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。
路透尼日利亚耶诺亚5月11日 - 在皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)RD.AS在尼日利亚的业务部门表示已关闭一条主要输油管道后，该国石油产量料将降至逾20年以来最低。
尼日利亚石油产量本周降至22年低点附近，因位于南部尼日尔三角洲的一条石油管道遭到袭击，这加剧了低油价对尼日利亚经济的影响。该国油气资源主要位于尼日尔三角洲。
Shell Petroleum Development (SPDC)周三表示，在因泄漏关闭Nembe Creek Trunk line (NCTL)输油管道以进行维修后，公司周二对邦尼轻质原油出口宣布遭遇不可抗力。NCTL负责运送该国所有的邦尼轻质原油。
壳牌发言人称这归咎于技术问题，但未提供更多细节。但该地区的一位社区领导人称，爆炸导致这处管道关闭。
这一供应中断事件推高了原油期货价格，1321GMT，指标布兰特原油上涨5美分至每桶45.57美元，该消息宣布前曾小幅下跌。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。
路透1月16日 - 华尔街日报(WSJ)周一报导称，美国候任总统特朗普表示，在众议院共和党提出的公司税计划中，有关边境税调整的规定“过于复杂”。
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。