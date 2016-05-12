由于油管关闭 尼日利亚石油产量料将降至22年以来最低

路透尼日利亚耶诺亚5月11日 - 在皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)RD.AS在尼日利亚的业务部门表示已关闭一条主要输油管道后，该国石油产量料将降至逾20年以来最低。

尼日利亚石油产量本周降至22年低点附近，因位于南部尼日尔三角洲的一条石油管道遭到袭击，这加剧了低油价对尼日利亚经济的影响。该国油气资源主要位于尼日尔三角洲。

Shell Petroleum Development (SPDC)周三表示，在因泄漏关闭Nembe Creek Trunk line (NCTL)输油管道以进行维修后，公司周二对邦尼轻质原油出口宣布遭遇不可抗力。NCTL负责运送该国所有的邦尼轻质原油。

壳牌发言人称这归咎于技术问题，但未提供更多细节。但该地区的一位社区领导人称，爆炸导致这处管道关闭。

这一供应中断事件推高了原油期货价格，1321GMT，指标布兰特原油上涨5美分至每桶45.57美元，该消息宣布前曾小幅下跌。(完)