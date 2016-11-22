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国际财经 | 2016年 11月 22日 星期二 18:01 BJT

尼日利亚代表称OPEC委员会讨论限产六个月的协议

路透维也纳11月22日 - 尼日利亚的石油输出国组织(OPEC)代表Ibrahim Waya周二表示，OPEC技术委员会正在讨论一份可能为期六个月的石油限产协议。

“我们正在讨论六个月左右，”Ibrahim Waya在维也纳向记者表示。

“可能到今天结束时所有人都会同意。”(完)

(编译 蔡美珍；审校 白云)

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