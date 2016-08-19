尼日利亚石油部长称OPEC不大可能减产 下月会议或有助油价

路透拉各斯8月18日 - 尼日利亚石油部长卡奇库(Emmanuel Ibe Kachikwu)周四表示，石油输出国组织(OPEC)不太可能减产，但下个月在阿尔及利亚召开的产油国会议可望扶助支撑油价。

卡奇库在拉各斯发表讲话时还指出，尼日利亚石油产量已降至每日156万桶，因武装分子持续袭击导致每日减产约70万桶。

但对于OPEC成员国在阿尔及利亚会议上是否会制定自愿减产的计划，他表示怀疑。

“我们会减产吗？我认为不会，”卡奇库对记者表示，但补充称将讨论所有选项。

“这次会议会帮助提振油价吗？如果我们跟俄罗斯、美国和墨西哥成功进行沟通，那么就会提振油价。”

“如果各方握手合作，将意味着新的开始，”在被问及OPEC成员国是否会做出新的努力以达成冻产协议时，他这样表示。

俄罗斯当前石油产量徘徊于接近纪录高点每日1,085万桶的水准。该国曾暗示已不再热衷于冻产对话，并将继续提高产量。北美产油国的产量也料会增加。

包括伊博原油(Qua Iboe)、伯尼轻质原油(Bonny Light)、Brass River和费卡多斯原油(Forcados)等尼日利亚四大原油，目前都因不可抗力因素供应中断。

卡奇库表示，现在说尼日利亚何时可增产还太早，因首先需改善其石油中心--尼日尔三角洲的安全状况。

他说，总统Muhammadu Buhari的政府正继续和武装分子谈判，“我们正在谈，但那不是件容易的事。”(完)