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国际财经 | 2017年 5月 3日 星期三 09:34 BJT

尼日利亚预期OPEC将把减产协议延长六个月--石油部长

路透休士顿5月2日 - 尼日利亚石油部长卡奇库周二称，该国预期石油输出国组织(OPEC)会将减产协议延长六个月。

不过他表示，还需采取更多行动，以使市场恢复平衡。他说，因美国页岩油产量可能因应市场条件而增减，因此需有更广泛的政策以平衡市场。“页岩油的议题一直令人担心。”他并指出，若美国不拿出对策或没有共同政策来限产，页岩油产量可能使市场失衡。

卡奇库指出，由于尼日利亚原油产量仍低于180万桶/日，若OPEC同意延长减产协议，该国可能被豁免。

他指出，如果投资计划一如预期开展，尼日利亚石油产量一年内就可能增至200-250万桶/日。(完)

(编译 张若琪 审校 李婷仪)

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