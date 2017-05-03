尼日利亚预期OPEC将把减产协议延长六个月--石油部长

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透休士顿5月2日 - 尼日利亚石油部长卡奇库周二称，该国预期石油输出国组织(OPEC)会将减产协议延长六个月。
不过他表示，还需采取更多行动，以使市场恢复平衡。他说，因美国页岩油产量可能因应市场条件而增减，因此需有更广泛的政策以平衡市场。“页岩油的议题一直令人担心。”他并指出，若美国不拿出对策或没有共同政策来限产，页岩油产量可能使市场失衡。
卡奇库指出，由于尼日利亚原油产量仍低于180万桶/日，若OPEC同意延长减产协议，该国可能被豁免。
他指出，如果投资计划一如预期开展，尼日利亚石油产量一年内就可能增至200-250万桶/日。(完)
(编译 张若琪 审校 李婷仪)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。