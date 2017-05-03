尼日利亚预期OPEC将把减产协议延长六个月--石油部长

不过他表示，还需采取更多行动，以使市场恢复平衡。他说，因美国页岩油产量可能因应市场条件而增减，因此需有更广泛的政策以平衡市场。“页岩油的议题一直令人担心。”他并指出，若美国不拿出对策或没有共同政策来限产，页岩油产量可能使市场失衡。