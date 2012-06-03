尼日利亚一架客机坠毁 机上147人全部遇难

路透拉各斯6月3日电(记者 Tim Cocks)---尼日利亚国内私营航空公司——德纳航空公司(Dana Air)表示，该公司一架客机周日坠毁于尼日利亚商业中心拉各斯一处人口稠密区，机上147人全部遇难。

尼日利亚总统乔纳森(Goodluck Jonathan)宣布举国哀悼三天，并下令调查飞机坠毁原因。飞机坠毁于拉各斯市郊的Agege。

德纳航空称，周日下午2时44分(1344 GMT)，这架MD-83客机在即将降落时撞到建筑物并起火。该航班是从尼日利亚首都阿布贾飞往拉各斯。

根据航空公司公布的乘客名单，尼日利亚国家石油公司发言人Levi Ajuonuma亦遇难。Ajuonuma也是尼日利亚石油部长的发言人。

德纳航空表示，事故原因仍在调查中。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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