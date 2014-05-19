中国企业在喀麦隆遭袭 10人失踪

美国国会通过权宜支出法案 以避免政府关门
路透华盛顿4月28日 - 美国由共和党占主导的国会周五避免了政府关门，再给议员一周时间制定出一直到9月30日的联邦支出方案。但像国防支出等棘手的问题仍然无解。
路透雅温得5月17日 （记者 Tansa Musa） -据官员及官媒报道称，一家中国企业在喀麦隆北部地区的营地5月16日夜间遭到疑似来自尼日利亚的博科圣地（Boko Haram）反叛分子袭击，造成至少一名喀麦隆士兵死亡，10名中国员工下落不明，据信是被劫持。
中国驻喀麦隆大使馆证实，这起事件发生在瓦扎镇（Waza）附近的地区。该地区距离尼日利亚边境只有20公里，而博科圣地的大本营就在尼日利亚边境不远处的Sambisa森林。
据新华社报道，中国驻喀麦隆大使馆政治参赞陆青江称，一名中国员工受伤，10名中国员工失去联系，另有10辆车被劫。
新华社称，中国驻喀麦隆大使馆要求喀方采取有效措施，全力搜救中方人员。
瓦扎国家公园（Waza National Park）的一位保安对路透称，当晚事发时正好停电，随后的交火持续了五个小时。
喀麦隆极北省省长Augustine Fonka Awa稍早表示，他认为是博科圣地实施了这次袭击，并称相关机构正在调查此事。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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