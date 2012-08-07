尼日利亚中部一教堂发生枪击案 16人死亡

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透阿布贾8月7日电---尼日利亚警方周二称，三名枪手在中部的Kogi州一座基督教教堂内向礼拜者开枪，导致16人死亡。
“三名身份不明的持枪者在Okene的Deeper Life教堂向礼拜者开枪，杀害了16人。”Kogi州警署发言人Simeon Ille称。
一名害怕报复而不愿透露姓名的目击者称，约10名持枪者封锁住了教堂的出口，随後教堂内枪声响起。
Ille表示，安全部队上个月阻止了Okene另外一个教堂的自杀式爆炸袭击，不过嫌疑犯逃逸。Okene位於首都阿布贾以南约225公里。
伊斯兰激进组织博科圣地今年袭击了尼日利亚的数个基督教堂，不过周一的袭击地点比该组织通常针对的目标要靠南。
该组织松散地基於阿富汗的塔利班，通常针对政府官员和礼拜场所，打击他们声称伤害了其成员的人。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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